Das SWR Experimentalstudio bei Wien Modern

Bei den Münchner Opernfestspielen ist er gerade zu hören, der junge Bariton Konstantin Krimmel. Als Guglielmo in Mozarts „Così fan tutte“ und mit einem Schubert-Liederabend. Schubert singt er am 19. Juli auch in der Londoner Wigmore Hall – und wer es dorthin geschafft hat, in den Olymp des Liedgesangs, dem muss das Lied wirklich am Herzen liegen. Wie sehr das der Fall ist, hört man jetzt auf Konstantin Krimmels neuer CD: Franz Schubert, „Die schöne Müllerin“.