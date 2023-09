Genug zu trinken ist eines der wichtigsten Dinge, die man im alltäglichen Leben beachten soll. Ohne genug Flüssigkeiten sind lebensnotwendige Vorgänge im Körper eingeschränkt. Was trinken Sie an einem durchschnittlichen Tag? Und was schreibt die Musik über das Trinken? Anna Seel hat sich Gedanken gemacht, wie so ein Tag mit verschiedenen Getränken aussehen könnte und hat diese in Musik übersetzt.