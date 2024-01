Wenn Räume antworten

Das SWR Experimentalstudio arbeitet an einer neuen Hörkultur. Ein Blick ins Innere eines forschenden Klangkörpers, der Kunst und Technik in Dialog bringt.

Unter dem gläsernen Dach des Freiburger SWR-Studios hört man bisweilen ungewohnte Klänge, sphärische, zarte, aber auch rauhe, fast brachiale. Zwischendurch eine vertraute Flöte, deren Töne im Raum zu wandern beginnen, sich spalten oder wiederum in Fremdartiges verwandeln. Das SWR Experimentalstudio stellt die Hörgewohnheiten nicht nur des Publikums, sondern auch der Kollegen im Haus immer wieder auf die Probe. Von außen mag es einer akustischen Hexenküche gleichen, doch innen regieren klare Vorgaben.

Das zehnköpfige Team um Studioleiter Detlef Heusinger arbeitet an einem ganz konkreten Ziel: der Realisierung von Kompositionen mit (Live-)Elektronik. "Wir müssen jeden Raum erst studieren und vermessen, quasi akustisch fotografieren. Dazu reicht es nicht, einmal in die Hände zu klatschen. Wir senden akustische Signale und messen, wie der Raum antwortet. Wir üben sozusagen mit dem Raum." Das sagt Joachim Haas, Klangregisseur, Musikinformatiker und seit 2007 stellvertretender künstlerischer Leiter im Experimentalstudio.

Mitsuchende von Klängen

Über 40 Jahre nach Gründung ist das Equipment wie Mischpulte und Rechner natürlich wesentlich handlicher und leistungsfähiger geworden, doch die Aufgabenstellung bleibt. "Die Spielmethoden der klassischen Instrumente sind erforscht und ausgereizt – wir helfen den Komponisten, ihre Mittel zu erweitern", so Haas. Viele Komponisten scheuten sich zuerst, hätten Berührungsängste und viel Respekt vor der Technik. Hier kommen die Studio-Mitarbeiter ins Spiel, zeigen Möglichkeiten auf. Dabei wollen sie jedoch nicht einen "Bauchladen technischer Effekte" anbieten, sondern sich gemeinsam mit dem Komponisten auf die Suche nach Klängen machen.

Auf eine solche Reise hatte sich Haas im Jahr 2011 im doppelten Sinne begeben, als er gemeinsam mit dem Komponisten Mark Andre in Israel Klänge und Klangsituationen für dessen Oper "Wunderzaichen" recherchierte und den Franzosen auch im Freiburger Studio über einen längeren Zeitraum hinweg betreute. Die Uraufführung dieses "metaphysischen Roadtrips" (Patrick Hahn) sorgte 2014 an der Stuttgarter Staatsoper für Aufsehen. Als Klangregisseur bei den Aufführungen wechselte Haas dann von der Rolle des Forschers in die des Interpreten, indem er mit seinen Kollegen für die live-elektronische Realisation vor Ort sorgte.

Klangkörper mit starker technischer Seite

Doch nicht nur künstlerische Qualitäten und Forschergeist sind gefragt: Vor dem Auftritt als Interpret steht meist das Schwitzen und Kabelschleppen. Sauberes Arbeiten gehört genauso zum Alltag wie die große Kunst. "Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn uns beim Aufbau unseres Instrumentariums auch nur ein kleiner Fehler unterläuft." Umso verständlicher, dass Haas und seine Kollegen den Hausmeister fürchten, der am Veranstaltungsort im falschen Moment den falschen Stecker aus der Dose zieht – so geschehen in der Pariser Cité de la musique, als im Konzert alle Systeme neu hochgefahren werden mussten.

Die Frage nach einem vermeintlichen Dasein im Elfenbeinturm wehrt Joachim Haas ab. "Es gibt einige Berührungspunkte, etwa mit der Unterhaltungselektronik: Der Surround-Klang – heute ist 5.1 Mehrkanaltechnik überall gefragt – war bei uns schon 1970 im Einsatz". Und er erinnert sich, dass man 2004 im Staatstheater Mainz ein avantgardistisches Musiktheater sieben Mal im normalen Abonnement gespielt und es neben viel Beifall sogar eine Besprechung in der Bild-Zeitung gegeben habe.

In Freiburg geht es indes auch ganz irdisch zu: Die "pragmatischen Forscher" (Haas) schleppen Kisten und Lautsprecher. "Kunst und Technik im Dialog" – das Credo des SWR Experimentalstudios wird auch in diesem Moment offensichtlich.

