Der Bärenreiter Verlag feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. 1923 laufen in Augsburg Liedblätter mit „Auf, du junger Wandersmann“ und anderen Volksliedern aus der Druckerpresse. Die Idee dazu hatte Karl Vötterle – ein Griff nach den Sternen, wie der Verlagsname „Bärenreiter“ verrät, benannt nach dem matten Stern auf dem Großen Bären. Johannes Mundry ist Pressereferent des Bärenreiter Verlags. Im Gespräch mit SWR2 spricht er darüber, was diesen Verlag so besonders macht, welche Hürden und Kuriositäten die Verlagsgeschichte prägen und wo die Reise in Zukunft hingeht.