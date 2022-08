Ich glaube vor allem einfach machen. Am Anfang des Musikschreibens wurde das bei mir auch genauso gemacht. Es wurde einfach gesagt du schreibst jetzt was du schreibst du etwas bis nächste Woche. Und es ist egal was, fange einfach an. Und das war für mich, glaube ich, ein sehr guter Impuls. Und den würde ich gerne weitergeben. Dass man auch erst mal versucht, den inneren Kritiker sozusagen abzuschalten und einfach was schreibt, ohne dass man eine Erwartung hat, was dabei rauskommen soll, wie lang das Stück werden soll. Wie komplex, wie was auch immer, sondern dass man einfach anfängt.