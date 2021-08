Seit dem 1. Juli steht die Europäische Union unter der deutschen Ratspräsidentschaft. Musikalisch bestimmt wird diese durch das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Europäers Ludwig van Beethoven.

Im Hotel Beethoven zu sehen: "Beethoven's Trumpet (with Ear)" von John Baldessari (1931-2020) aus dem Jahr 2007 BOZAR/Centre for Fine Arts / Timo Ohler

Kulturstaatsministerin Monika Grütters fordert EU-Hilfen für die von der Corona-Pandemie gebeutelte Kulturszene. Es sei vieles in Gefahr, was in Jahrzehnten aufgebaut worden sei, erklärte die CDU-Politikerin am Dienstag, 1. September, bei einer Anhörung im Europaparlament. Das müsse in den laufenden Verhandlungen über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen berücksichtigt werden. Grütters stellte in einer Kulturausschusssitzung auch die Details aus dem Kulturprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr vor.

Hotel Beethoven im Brüssler Palais des Beaux-Arts

Im Mittelpunkt des kulturellen Rahmenprogramms der Ratspräsidentschaft steht der Jubilar des Jahres: Ludwig van Beethoven. Das größte mit ihm verbundene Kulturprojekt wird die mit der Bundeskunsthalle entwickelte Ausstellung „Hotel Beethoven“ im Palais des Beaux Arts (BOZAR) in Brüssel sein. Sie soll am 13. Oktober feierlich eröffnet werden und bis zum 17. Januar 2021 geöffnet bleiben. Die Schau verspricht eine musikalische Zeitreise von der Populärkultur bis zur Konzeptkunst und von 1770 bis 2020, gespickt mit Exponaten verschiedener Epochen und Künstler.

Europahymne mit West-Eastern-Divan Orchestra

Als musikalischer Höhepunkt ist die Abschlussveranstaltung der Ratspräsidentschaft für den 18. Dezember angekündigt. In Brüssel soll das West-Eastern-Divan Orchestra unter der Leitung ihres Gründers Daniel Barenboim Beethovens 9. Symphonie, die Europahymne, aufführen. Mit dabei sind der Europäische Jugendchor sowie Julia Kleiter, Waltraud Meier und René Pape.