SWR2 Abendkonzert vom 21.2.2022

Ettlinger Schlosskonzerte

Lionel Martin (Violoncello), SWR2 New Talent

Demian Martin (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Cellosonate C-Dur op. 102 Nr. 1

Sergej Prokofjew:

Cellosonate C-Dur op. 119

Dmitrij Schostakowitsch:

Cellosonate d-Moll op. 40

(Konzert vom 9. Januar 2022 im Asamsaal)



"Nos souvenirs du printemps"

Lieder vonJohannes Brahms, Ernest Chausson, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann

Esther Valentin-Fieguth (Mezzosopran)

Anastasia Grishutina (Klavier)

SWR2 New Talents

Der Cellist Lionel Martin ist seit 2021 im Förderprogramm des SWR für herausragende junge Musiker, SWR2 New Talent. Letztes Jahr begann er sein Studium an der Züricher Musikhochschule, 2017 nahm ihn Anne-Sophie Mutter in ihre Stiftung auf. Lionel Martin ist zusammen mit seinem älteren Bruder Demian ein musikalisches Dreamteam. Ihr Ettlinger Konzert wurde von der European Broadcasting Union in die Kategorie "Top Young Performers" gewählt, öffentlich-rechtliche Sender in ganz Europa werden es vom SWR übernehmen.

Anschließend: ein Studiokonzert des New Talent-Liedduos Esther Valentin-Fieguth und Anastasia Grishutina.