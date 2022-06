E.T.A. Hoffmann – Unheimlich Fantastisch! (2/5)

Die Musikstunde entführt in Geisterreiche und Märchenwelten, in nächtliche Träume und magische Welten: zum 200. Todestag des Feuerkopfes E.T.A. Hoffmann. Der ist ein romantisches Multitalent, ein geistreicher Fabulierer und Erfinder von so skurrilen Figuren, wie dem Kapellmeister Kreisler, mit dem sich später Komponisten wie Schumann oder Brahms identifizieren.

Auf der anderen Seite steht der Komponist Hoffmann, dessen Musik heute kaum mehr jemand kennt. Sie scheint aus dem Dunstkreis des verehrten Mozart erwachsen - für den er sogar seinen Namen ändert: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, den Amadeus borgt er sich von Mozart als Ersatz für den Taufnamen Wilhelm. In dieser Folge geht es um seine Zeit in Berlin, Posen, in der polnischen Provinz in Plock und Warschau.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Notte e giorno faticar. Introduzione (Nr. 1) aus: Don Giovanni KV 527

Amphion Bläseroktett



Carl Maria von Weber:

Des Künstlers Abschied

Peter Schreier (Tenor)

Konrad Ragossnig (Gitarre)



Johann Sebastian Bach:

Kyrie aus: Messe F-Dur für Soli, Chor und Orchester BWV 233

Chor des Collegium Vocale Gent

Orchester des Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe



Joseph Haydn:

4. Satz: Finale. Rondo. Presto aus dem Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello C-Dur op. 33 Nr. 3

Mandelring Quartett



Ernst Theodor Amadeus Hoffmann:

1. Satz: Allegro moderato aus dem Quintett für Harfe, 2 Violinen, Viola und Violoncello c-Moll

Masumi Nagasawa (Harfe)

Hoffmeister Quartett



Luigi Cherubini:

Ouvertüre zu Oper "Der Wasserträger"

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner



Ernst Theodor Amadeus Hoffmann:

Marsch der Ordensritteraus "Das Kreuz an der Ostsee"

Freiburger Barockorchester

Leitung: Roy Goodman



E. T. A. Hoffmann:

1. Satz: Largo - Allegro moderato aus der Klaviersonate cis-Moll AV 40

Wolfgang Brunner (Hammerklavier)



Christoph Willibald Gluck:

Reigen seliger Geister aus: Orfeo ed Euridice, Bearbeitung für Violine und Orchester

Bomsori Kim (Violine)

NFM Wroclaw Philharmonic

Leitung: Giancarlo Guerrero





SWR2 Musikstunde vom 21.6.2022 | E.T.A. Hoffmann – Unheimlich Fantastisch! (2/5)