E.T.A. Hoffmann – Unheimlich Fantastisch! (1/5)

Die Musikstunde entführt in Geisterreiche und Märchenwelten, in nächtliche Träume und magische Welten: zum 200. Todestag E.T.A. Hoffmanns. Der ist ein romantisches Multitalent, ein geistreicher Fabulierer und Erfinder von so skurrilen Figuren, wie dem Kapellmeister Kreisler, mit dem sich später Komponisten wie Schumann oder Brahms identifizieren.

Auf der anderen Seite steht der Komponist Hoffmann, dessen Musik heute kaum mehr jemand kennt. Sie scheint aus dem Dunstkreis des verehrten Mozart erwachsen - für den er sogar seinen Namen ändert: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, den Amadeus borgt er sich von Mozart als Ersatz für den Taufnamen Wilhelm. In dieser Folge geht es um die Jugendjahre Hoffmanns.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Jacques Offenbach:

O dieu, de quelle ivresse aus aus "Hoffmanns Erzählungen"

Placido Domingo (Tenor)

L'Orchestre de la Suisse Romande

Leitung: Richard Bonynge



Robert Schumann:

Nr. 1: Des Abends aus: Fantasiestücke für Klavier op. 12

Eric Le Sage (Klavier)



Robert Schumann:

Nr. 8: Schnell und spielend aus: Kreisleriana, Fantasien für Klavier op. 16

Dina Ugorskaja (Klavier)



Ernst Theodor Amadeus Hoffmann:

Ouvertüre, 1. Akt aus: Die lustigen Musikanten

Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Lothar Zagrosek



Wolfgang Amadeus Mozart:

Rondeau. Tempo di menuetto aus: Konzert Nr. 8 C-Dur KV 246

Ronald Brautigam (Hammerklavier)

Die Kölner Akademie

Leitung: Michael Willens



Carl Philipp Emanuel Bach:

Rondo für Klavier c-Moll Wq 59 Nr. 4

Andreas Staier (Hammerklavier)



Giulio Caccini:

Amarilli, Arie für Mezzosopran und Klavier aus: Madrigali

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

György Fischer (Klavier)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre aus: Don Giovanni KV 527

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis



Carl Heinrich Graun:

Ihr weichgeschaffnen Seelen aus: Der Tod Jesu Passionskantate für Soli, Chor und Orchester

Martin Klietmann (Tenor)

Capella Savaria



Johann Sebastian Bach:

Toccata für Orgel d-Moll BWV 565

Ton Koopman (Orgel)

SWR2 Musikstunde vom 20.6.2022 | E.T.A. Hoffmann – Unheimlich Fantastisch! (1/5)