„Es war uns einfach ein Anliegen,[...] den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihrer Leidenschaft auch an Weihnachten nachzugehen“, sagt Mira Faltlhauser. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Chorjugend, die unter dem Hashtag #zusammenSINGENzurWEIHNACHT einen virtuellen Weihnachtschor organisiert.

Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, soll sich beim Singen der Weihnachtslieder „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“ filmen und das Video einsenden. Eine Collage all dieser Videos wird am Ende deutschlandweit im Fernsehen ausgestrahlt. mehr...