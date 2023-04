Escape – Neue Opern im Rundfunk

SWR Experimentalstudio

Klangregie: Thomas Hummel und Maurice Oesser

Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Freiburg

Leitung: Detlef Heusinger

Ying Wang: "Lorry 39"

Inga Schäfer (Mezzosopran)

Huihui Cheng: "A Cerebral's Rhapsody"

Hyun Han Hwang (Tenor und Rezitationen)

Lorenz Kauffer (Bariton)

(Uraufführung vom 9. Oktober 2022 im Theater Freiburg)



Franz Martin Olbrisch: "do krve - bis aufs Blut"

Rundfunkoper

(Produktion und Auftragswerk von SWR2 und hr2-kultur 2023)

Die Komponistin Ying Wang sucht in ihrem Stück nach der verlorenen Stimme der Geflüchteten. In einem LKW fand man 2019 die zusammengepferchten Leichen von 39 Vietnamesen. Das qualvolle und entsetzliche Ende einer Reise, von der die Menschen hofften, sie würde sie in ein besseres Leben führen. Huihui Cheng skizziert ein Zukunftsszenario, in welchem künstliche Intelligenz zunehmend an Einfluss gewinnt. Und Franz Martin Olbrisch gewinnt alte tschechische Schauerballaden von Jaromir Karl Erben für unsere Gegenwart mit einer neuen Funkoper.