Während anderswo Lockerungen nur langsam in Gang kommen, startete das Hessische Staatstheater mit einem Liederabend für 200 Besucher*innen. Titel des Abends: "Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem nach Freiheit".

200 Besucher*innen verlieren sich im Hessischen Staatstheater beim Liederabend mit Günther Groissböck Staatstheater Wiesbaden/Lukas Görlach

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden hat wieder geöffnet. Mit der Genehmigung des zuständigen Gesundheitsamtes nahm das Haus am Montag, 18. Mai, mit einem Liederabend als Ersatzprogramm seinen Vorstellungsbetrieb wieder auf. Nach Angabe des Staatstheaters war es damit deutschlandweit der erste Betrieb in öffentlicher Hand, der nach den Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie wieder Konzerte mit Publikum veranstaltet. Das Hygienekonzept dieses denkwürdigen Konzerts in einer "erbarmungswürdigen Leere" funktionierte nach Ansicht der "Frankfurter Rundschau" dabei ganz gut. Der Applaus des Abends galt aber dem österreichischen Bassisten Günther Groissböck, der mit Werken von Schubert und Mahler die wenigen Besucher*innen beeindruckte.

Abstand und Kontaktvermeidung

Um den Betrieb wieder aufnehmen zu können, galten strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen. Zentraler Punkt des Hygienekonzeptes ist die stark reduzierte Anzahl an Sitzplätzen in den beiden Sälen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Für den Konzertbesuch während der Pandemie bittet das Haus unter anderem folgende Regelungen zu beachten:



Im Theatergebäude muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

Die Garderoben bleiben geschlossen.

Jede*r Kartenkäufer*in muss beim Kartenkauf Name, Anschrift und Telefonnummer hinterlassen.

Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Besucher*innen und zum Theaterpersonal.

Sanitäranlagen dürfen jeweils nur von einer Person benutzt werden.

Der jeweilige Platz wird erst am Abend vor Ort zugewiesen. Zwischen den jeweiligen Sitznachbarn, die nicht dem gleichen Hausstand angehören, ist ein Abstand von drei Sitzplätzen einzuhalten; zwischen zwei Sitzreihen wird jeweils eine Sitzreihe gesperrt sein.

Das Foyer bleibt geschlossen.

Das neue Konzerterlebnis: Statt Riesling an der Theke gibt es im Hessischen Staatsstheater Desinfektionsmittel am Spender. Staatstheater Wiesbaden/Lukas Görlach

Nach der Wiedereröffnung folgen nun täglich weitere Vorstellungen. Für morgen, 21. Mai, steht Wagners "Tristan und Isolde" auf dem Programm - in Ausschnitten und mit Klavierbegleitung. Das Staatstheater will sich während des Betriebs mit seinem Ersatzprogramm "strikt an die Weisungen der Behörden" halten und seine Maßnahmen gegebenenfalls aktualisieren.