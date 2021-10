Engelbert Humperdinck – Hänsel, Gretel und mehr (5/5)

Kein Name eines deutschen Komponisten ist so eng mit einem Märchen-Klassiker verbunden wie der von Engelbert Humperdinck. Vor 100 Jahren starb der Schöpfer der berühmten Oper „Hänsel und Gretel“ in Neustrelitz. In seiner letzten Schaffensphase griff der Komponist gerne mal nach den Sternen und scheute auch nicht das komische Fach.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Engelbert Humperdinck:

Ouvertüre Nr. 2 zu: Die Heirat wider Willen

Bamberger Symphoniker

Leitung: Karl Anton Rickenbacher



Engelbert Humperdinck:

Am Rhein (Johann von Wildenradt)

Thomas Bauer (Bariton)

Uta Hielscher (Klavier)



Engelbert Humperdinck:

Der Maskenzug (5) und Das Kästchenlied (6) aus: Schauspielmusik zu Der Kaufmann von Venedig

Malmö Opera Chorus and Orchestra

Leitung: Dario Salvi



Engelbert Humperdinck:

Vorspiel und Sternenreigen aus der Schauspielmusik zu Maurice Maeterlincks „Der blaue Vogel“

Malmö Opera Orchestra

Leitung: Dario Salvi



Engelbert Humperdinck:

Kaiserlied (Hermann Sudermann)

Thomas Bauer (Bariton)

Chia Chou (Klavier)



Engelbert Humperdinck:

Herz und Wald (Adelheid Wette-Humperdinck)

Andreas Weller (Tenor)

Chia Chou (Klavier)



Engelbert Humperdinck:

Gemächlich (2) aus: Streichquartett C-Dur

Schumann Quartett



Engelbert Humperdinck:

Prozession und Kindertanz (2) aus: Suite zur Schauspielmusik zu „Das Mirakel“

Malmö Opera Orchestra

Leitung: Dario Salvi

