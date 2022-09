Elnaz Seyedi: „Nur gut sein reicht nicht“

Was ich zurzeit manchmal ein bisschen traurig finde, ist, dass ich jüngere Kolleginnen, die am Anfang ihrer Arbeit sind, sehe, und sie Angst haben vor der Zukunft, was sehr berechtigt ist. Es ist sehr unsicher, als Komponist und Komponistin zu arbeiten.

Und ich sehe, sie gehen aus dieser Angst einen anderen Weg oder beginnen auch parallel etwas zu machen. Was auch nicht unbedingt falsch ist, aber an dieser Stelle denke ich immer: „Okay, ich muss wirklich einmal probieren, was ich wirklich machen will. Und wenn das nicht funktioniert, dann mach ich was anderes. Oder mache ich was parallel dazu?“ Ja, das ist mein Hinweis.