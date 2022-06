Funktioniert Komponieren auch in Gruppenarbeit? Elisabeth Theisohn, Musikpädagogin

„Ein Bild, das wir vom Komponieren haben, ist oftmals ein Bild eines Einzelgängers, der am Klavier sitzt“, meint Elisabeth Theisohn. Sie ist wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Musikpädagogik in Freiburg und erforscht das Komponieren in Gruppenarbeit. Denn das ist ihrer Meinung nach eine besondere Chance, gemeinsam in ein produktives Arbeiten zu kommen und beim Komponieren bereichert zu werden.