Einsatz für Komponistinnen: 35 Jahre Furore-Verlag in Kassel

Sigune von Osten, eine der bedeutendsten Sängerinnen der Neuen Musik, ist am am 8. Juli 2021 gestorben. Mit „Aria“ von John Cage gelang der Sopranistin und Komponistin 1973 der Durchbruch ihrer internationalen Karriere. Sie arbeitete mit Luigi Nono, Krzysztof Penderecki und Olivier Messiaen zusammen und war eine unermüdliche Netzwerkerin der zeitgenössischen Musik. Fast 25 Jahre lang gestaltete sie das Festival „PARKMUSIK“ in einem alten Klostergut in Rheinland-Pfalz, auf dem sie auch selbst lebte. mehr...