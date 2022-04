Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co. war dieser Ruf so laut wie heute - die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesische Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe gibt es seit der Antike, und sie ist groß wie nie. Im letzten Teil besuchen wir die Krim und dort den Maler und Dichter Maximilian Woloschin.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Roman Hrynkiv:

Winterlude no. 3

Roman Hrynkiv (Bandura)



Sergej Prokofjew:

Le dieu ennemi et la danse des esprits noirs aus: Skythische Suite

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Kirill Karabits



Modest Mussorgsky:

Douma aus: Pictures from the Crimea

Philharmonia Orchestra

Leitung: Geoffrey Simon



György Kurtág:

Marina Tsvetayeva: It's time

Marino Formenti (Klavier)



Richard Schönherz, Angelica Fleer:

Die Stirne küssen

Katja Flint, Sprecherin



Eric Banks:

Sotto Voce

Kitka Women’s Vocal Ensemble

Sergej Prokofjew:

Sonne füllte das Zimmer, Lied op. 27 Nr. 1

Margarita Gritskova (Sopran)

Maria Prinz (Klavier)



Roman Hrynkiv:

Winterlude no. 2

Roman Hrynkiv (Bandura)



Enver Izmailov:

Haitarmar Nr.1

Enver Izmailov (Gitarre)



Valentin Silvestrov:

Nr. 4: Die hohen Eichen tränkt ein kalter Quellbach aus: Vier Lieder für Bariton und Klavier

Sergej Jakowenko (Bariton)

Valentin Silvestrov (Klavier)



Andreas Hinterseher:

Odysseus in the surf

Quadro Nuevo



John Lennon, Paul McCartney:

Yesterday

Enver Izmailov (Gitarre)





SWR2 Musikstunde vom 29.4.2022 | Einmal Arkadien, bitte! (5/5)