Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co. war dieser Ruf so laut wie heute - die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesische Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe gibt es seit der Antike, und sie ist groß wie nie. Im dritten Teil steht die römische Accademia dell’Arcadia im Mittelpunkt und die Verwandlung des Zitats "Et in Arcadia Ego".

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



François Couperin:

L'atalante

Alexandre Tharaud (Klavier)



Giovanni Battista Bononcini:

Pastorella che tra le selve

Nuria Rial (Sopran)

Accademia del Piacere

Leitung: Fahmi Alqhai



Georg Friedrich Händel:

Ombra mai fu, Arie des Serse aus: Serse

Franco Fagioli (Countertenor)

Il pomo d'oro

Leitung: Zefira Valova



Giovanni Battista Bononcini:

Ombra mai fù, Rezitativ und Arie des Xerxes aus: Xerse

Simone Kermes (Sopran)

Le Musiche Nove

Leitung: Claudio Osele



Arcangelo Corelli:

Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 4

Flavio Losco (Barockvioline)

Gli Incogniti

Leitung und Barockvioline: Amandine Beyer



Michael Nyman:

Chasing sheep is best left to shepherds

Michael Nyman Band



Jean-Baptiste Lully:

Ouverture aus: Les plaisirs de l'ile enchantée

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz



Jean-Baptiste Lully:

Troisième air pour les valets de chiens éveillés aus: Les plaisirs de l'ile enchantée

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz



Francois Couperin:

Les plaisirs de l’ile enchantée, À l’ombre d’un ormeau

Capriccio Stravagante

Leitung: Skip Sempé



Thomas Adès:

Tango mortale aus: Arcadiana, Streichquartett op. 12

Danish String Quartet





SWR2 Musikstunde vom 27.4.2022 | Einmal Arkadien, bitte! (3/5)