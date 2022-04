Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co. war dieser Ruf so laut wie heute - die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesische Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe gibt es seit der Antike, und sie ist groß wie nie. Die zweite Folge lädt in Vergils Arkadien ein.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Gregis Pastor:

Tityrus

New London Consort

Leitung: Philip Pickett



Albert Roussel:

Nr. 2: Tityre aus: Joueurs de flûte, 4 Stücke für Flöte und Klavier op. 27

Sandrine Tilly (Flöte)

Anne Le Bozec (Klavier)



Ludi Scaenici:

Triumphe

Ensemble Ludi Scaenici



Joseph Bodin de Boismortier:

Scène 3 aus: Daphnis et Chloé, Pastorale in einem Prolog und 3 Akten op. 102

François-Nicolas Geslot (Countertenor)

Le Concert Spirituel

Leitung: Hervé Niquet



Ares Chadzinikolau:

Dafnis et Chloé

Ares Chadzinikolau (Klavier)



Maurice Ravel:

Lever du soleil aus: Daphnis und Chloé. Ballettmusik für Chor und Orchester

Choeur National de France

Orchestre National de France

Leitung: Eliahu Inbal



Giovanni Lorenzo Baldano, Peter Rabanser:

Follia Sordellinata (Instrumentalensemble)

Ensemble Oni Wytars

Leitung: Marco Ambrosini



Luca Marenzio:

Senza il mio sole

Rossoporpora

Leitung: Walter Testolin



Claudio Monteverdi:

Nr. 2: Amor, dicea il ciel aus: Lamento della Ninfa ((Klagelied der Nymphe)

Nuria Rial (Sopran)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar



Claudio Monteverdi:

Ritornello -Ritornello -Mira, deh mira Orfeo (Hirte, Botin, weiterer Hirte, Orfeo) aus: L'Orfeo. Favola in musica in einem Prolog und 5 Akten

Ian Bostridge (Bariton)

Christopher Maltman, Paul Agnew (Tenor)

Pascal Bertin (Countertenor)

European Voices

Le Concert d'Astrée





SWR2 Musikstunde vom 26.4.2022 | Einmal Arkadien, bitte! (2/5)