Einmal Arkadien, bitte! (1-5)

Von der Sehnsucht nach Idylle

Mit Katharina Eickhoff

Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co. war dieser Ruf so laut wie heute - Nymphen, Satyrn und Schäferspiele sind zwar gerade etwas aus dem Blick geraten, aber die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesische Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe gibt es seit der Antike, und sie ist groß wie nie. Arkadien also! Katharina Eickhoff frönt in den SWR2 Musikstunden schamlos dem Eskapismus und reist mit Schillerschen Göttern, Rameauschen Schäferinnen und ralligen Debussyschen Faunen auf dem Rücksitz vorbei an idealischen Gärten, Totenköpfen und pittoresken Ruinen auf der Suche nach dem Goldenen Zeitalter im Hier und Heute.