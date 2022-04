Zurück zur Natur! Nie seit den Zeiten von Rousseau & Co. war dieser Ruf so laut wie heute - die Sehnsucht nach Arkadien, nach Flucht aus einer komplizierten Realität in paradiesische Landschaften des gesellschaftlichen Friedens und der Seelenruhe gibt es seit der Antike, und sie ist groß wie nie. Im ersten Teil steht der Hirtengott Pan im Mittelpunkt.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Dieter Süverkrüp/Heinrich Heine:

Ein neues Lied, ein besseres Lied

Dieter Süverkrüp



Claude Debussy:

Syrinx für Flöte solo

Emmanuel Pahud (Flöte)



Walter Maioli:

Ludi inter Pana atque nymphas

Ensemble Synaulia



Claude Debussy:

La flûte de Pan für Sopran und Klavier

Sandrine Piau (Sopran)

Arthur Schoonderwoerd (Klavier)



Claude Debussy:

Pour la danseuse aux crotales

Orchestre Philharmonique de Luxembourg

Leitung: Gustavo Gimeno



N. N.:

Hymne an die Sonne "Helios-Hymnus"

Beatri Amo (Gesang)

Atrium Musicae de Madrid

Leitung: Gregorio Paniagua



Aarre Merikanto:

Pan

Tampere Philharmonic Orchestra

Leitung: Tuomas Ollila



Gustav Mahler:

4. Satz: Sehr behaglich aus: Sinfonie Nr. 4 G-Dur

Edita Gruberova (Sopran)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Giuseppe Sinopoli



Maurice Ravel:

Deuxième Partie. Danse suppliante de Chloé aus: Daphnis et Chloé

Rundfunkchor Berlin

Berliner Philharmoniker

Leitung: Pierre Boulez



John Farmer:

Fair Phyllis I saw sitting all alone, Madrigal für Männervokalensemble a cappella

Lords of the Chords

SWR2 Musikstunde vom 25.4.2022 | Einmal Arkadien, bitte! (1/5)