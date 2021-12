Do it yourself: Eine Orgel aus Papier zum Selberbauen

Camille Saint-Saëns verbindet in seinem Werk mühelos den Geist der Mozartzeit mit dem des 20. Jahrhunderts. Als er 1835 in Paris geboren wird, ist Beethoven erst einige Jahre tot. Als er 1921 auf einer Reise in Algier stirbt, beginnen die wilden Zwanzigerjahre. Über achtzig Jahre lang ist Saint-Saëns kreativ und steht in seiner Zeit wie ein Fels in der Brandung. Ist sein Leben und Werk in seinen vielen Facetten zu fassen? Aus Anlass des 100. Todestags am 16. Dezember sendet SWR2 Treffpunkt Klassik eine vierteilige Reihe. Im Fokus dieser Folge: die Oper „Samson et Dalila“. mehr...