Eine engelsgleiche Stimme, ein Stimmhüter der großen Belcanto-Tradition, ein außergewöhnlicher lyrischer Tenor: Enrico Caruso gilt zu Recht als der vielleicht berühmteste italienische Tenor des 20. Jahrhunderts. Am 2. August 1921 starb der gebürtige Neapolitaner im Alter von 48 Jahren in seiner Heimat an einer Lungenkrankheit. Zu seinem 100. Todestag blicken wir auf sein musikalisches Schaffen zurück.

Engelsgleiche Stimme

Enrico Caruso soll wie ein Engel gesungen haben – meinte zumindest der Dirigent Arturo Toscanini. Beim tenoralen Hit „La donna è mobile“ aus Giuseppe Verdis „Rigoletto“ erahnt man etwas von dieser engelsgleichen Stimme, wäre die Rolle des Herzogs nicht die eines Wüstlings – aber eines recht jungen. Und genau die frivole, wenn auch spielerische Leichtigkeit des Knaben, der gerade seine Virilität auslebt, kann man hier hören.

Die Arie des Herzogs singt Caruso schlichtweg vorbildlich: mit weichem Legato und müheloser Höhe und dem für den Belcanto absolut notwendigen ornamentalen Schnörkel beim „mobile“.

Stimmhüter der großen Tradition des Belcanto

Hier ist er der Stimmhüter einer großen Tradition, die nach ihm verloren gehen sollte. Denn die wahre Kunst des Belcanto sollte erst vierzig Jahre später Maria Callas als seine Erbin in der Sopranlage wieder beleben.

Im Unterschied zu ihr hat Caruso in dieser Tradition begonnen und änderte dann den Charakter des italienischen lyrischen Tenors grundlegend.

Der erste Bestseller der Schallplattenindustrie

Seine berühmteste Rolle ist vielleicht die des Canio in Ruggero Leoncavallos „I Pagliacchi“. Die Aufnahme aus dem Jahr 1904 ist der erste Bestseller der Schallplattenindustrie. Das Lachen, die beißende Ironie und dennoch emotional gebundene Stimmführung sollten stilbildend werden.

Hier geht es nicht um Schöngesang, sondern um die Wahrheit des Gesangstheaters in den späten italienischen Opern des Verismo. Caruso bringt hier den Affekt zum Ausdruck. Das haben viele Tenöre nach ihm nicht mehr wirklich verstanden. Denn die meisten geifern und schluchzen sich durch dieses Lamento und machen aus dem Affekt einen Effekt.

Ohne sentimentale Weinerlichkeit

Die meisterhafte Beherrschung der Stimme als Instrument zeigt sich wiederum an einem anderen, ungemein populären Beispiel des Belcanto: In der Arie des Nemorino „Una furtima lagrima“ aus Donizettis Oper „Der Liebestrank“ wirkt das Crescendo bei der Anrufung der „Mama“ so ungeheuerlich wie die anschließende, geradezu selbstverständliche Zurücknahme der Stimme ins leis Verinnerlichte.

Und nein, die titelgebende Träne dieser Arie ist bei Caruso keineswegs als sentimentale Weinerlichkeit seiner zahllosen Nachfolger zu verstehen. Diese Stimme war in der Tat atemberaubend schön.

So schön, dass seine Lieblingspartnerin Geraldine Farrar bei der ersten Bühnenbegegnung in ihrer gemeinsamen Glanzzeit an der New Yorker Metropolitan Opera vor lauter Sprachlosigkeit nur noch zugehört und den Einsatz vergessen haben soll.

Künstlerische Freundschaft mit Giacomo Puccini

Mit Puccini verband Caruso eine künstlerische Freundschaft. Er war der ideale Sänger, für den der Komponist 1910 seine Oper „La fanciulla del West“ komponierte. Leider ist die bis heute unterschätzte Oper kein großer Erfolg, weshalb Caruso keine Ausschnitte aus ihr in seinen zahlreichen Plattenaufnahmen hinterlassen hat.

Wie der herbe Westerntenor in dieser Oper geklungen haben mag, kann man vielleicht am ehesten mit Giuseppe Verdis „Otello“ verstehen. Caruso verfügt in dieser Partie nicht nur über die glasklare Höhe, sondern auch über das notwendige baritonale Fundament.

Unfassbares Arbeitspensum

Caruso war ein Arbeitstier. An der Metropolitan Opera absolvierte er 863 Auftritte und sein Repertoire umfasste 63 Partien. Die deutsche Oper soll er wegen der zahlreichen Konsonanten gemieden haben. Von seinen Platten sind über 60 Millionen verkauft worden.

Für das enorme Pensum zahlt er aber einen Preis: den der Erschöpfung. 1920 zieht er sich eine Rippenfellentzündung zu, von der er sich nicht mehr erholen sollte. 1921, mit nur 48 Jahren, stirbt er.

Puccinis letzte große Oper mit einer für ihn idealen Tenorpartie erlebt er nicht mehr. Die Uraufführung der „Turandot“ 1926 schließt die große Geschichte des italienischen Operngesangs ab.

Eine Utopie des Operngesangs

In gewisser Hinsicht wird die empfindliche Zerbrechlichkeit des Operngesangs auch bei Carusos Paraderolle des Radames in Verdis „Aida“ hörbar. Das letzte hohe B der Eingangsarie „Celeste Aida“ ist von Verdi im Piano in der Partitur notiert.

Kaum ein Tenor nach Caruso bekommt das hin. Da wird geschmettert und abgerissen. In Carusos Stimme hingegen verkörpert sich etwas von der Utopie des Operngesangs. Und deshalb wird er wohl nie aussterben. Denn wir arbeiten immer noch gerne am Unerreichbaren.