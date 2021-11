Eine kleine Nachtmusik (5/5)

Am Anfang allen Musikerlebens steht vermutlich die Mutter, die ihr Kind summend in den Schlaf wiegt. Schlafen ist ein bisschen wie Sterben. Das klingt in vielen Wiegenliedern der Welt an. Aber das Dunkel mit funkelnden Sternen am Nacht-schwarzen Himmel fasziniert auch.

Im letzten Teil geht es um Wiegenlieder und Nachtgesänge, die den Sprung auf die Bühne und auf die Leinwand geschafft haben.

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



N. N.:

La Le Lu (Spieluhr-Version)

Gutenacht-Fee Twinklestar



Heino Gaze, Phil Yarden, Pit Löw & Willi Stumm:

„La le lu”

Cinematic feat. H. Rühmann u. O. Grimm



Hieronymus Praetorius:

„Joseph, lieber Joseph mein“

VOCES8



Johann Sebastian Bach:

Nr.10 - Schlafe, mein Liebster (Ausschnitt)

King's Singers

WDR Big Band Köln

Leitung: Bill Dobbins



Olga Peretyatko:

Lullaby Mantra (Ausschnitt)

Olga Peretyatko

Semjon Skigin (Klavier)



Igor Strawinsky:

„Wiegenlied des Feuervogels“

Brüsseler Philharmoniker

Leitung: Ali Rahbari



N. N.:

„Hör auf mich“

The chorus of the Jungle Book



Alban Berg:

Szene 3: Marie's Room. "Tschin Bum, Tschin Bum, Bum, Bum, Bum! Hörst Bub? Da Kommen Sie!" aus "Wozzeck"

Hildegard Behrens

Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado



Earl Wild:

Summertime aus: Grand fantasy on 'Porgy and Bess'

Isata Kanneh-Mason (Klavier)



Annette Humpe, Max Raabe, Christoph Israel:

Schlaflied

Max Raabe (Gesang)

Palast Orchester



Martin Tingvall, Vince Bahrdt:

Der Astronaut muss weiter

Udo Lindenberg (Gesang)

Ensemble & Orchester

