Ein Pianist im Zoo: Thelonious Herrmann über Musik am Tiergehege

Pianist und Straßenmusiker Thelonious Herrmann hatte im Lockdown der Pandemie eine Erkenntnis: Sowohl den Musikern als auch den Zootieren fehlt das Publikum. Also brachte er sein Klavier auf Rollen in den Kölner Zoo und spielte unter anderem im Streichelgehege, vor Elefanten und vor Giraffen. Letztere zeigten das größte Interesse. Seine Theorie stellt er im SWR2 Musikgespräch vor.

Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, im Zoo zu musizieren? Daran war doch sicher nicht nur der Publikumsmangel während der Corona-Lockdowns Schuld.

Also ich komme aus Köln und na klar, während der Lockdown-Zeit hatte ich das Problem: mein Publikum ist nicht erreichbar, ich darf nicht auftreten. Wir hatten ein aktives Auftrittsverbot. Dann habe ich überlegt: als Künstler ist das Schlimmste, was passieren kann: Man sitzt zu Hause und darf nichts machen. Und dann hatte ich überlegt, was ich im Kreis Köln anfangen kann.

Und dann ist mir plötzlich der Zoo eingefallen. Wir hatten eigentlich die gleiche Ausgangsposition, keine Zuschauer, kein Publikum. Und so habe ich dann gedacht: Warum spielt man nicht ein Konzert für die Tiere?

Und vor welchen Tieren haben Sie da alles gespielt?

Einmal quer durch den Zoo. Ich habe mir mein Klavier geschnappt und bin dann von Gehege zu Gehege. Ich war bei Giraffen, Löwen, Elefanten, bei den Pinguinen also eigentlich überall.

Und haben Sie das Programm vorher auf die Tiere abgestimmt und haben Sie vor Ort praktisch spontan entschieden, was Sie spielen?

Ich habe sogar kurzfristig mal überlegt, ob ich den Karneval der Tiere oder sowas spielen soll. Ich bin dann aber tatsächlich einfach bei meinem Straßenprogramm geblieben. Ich spiele so ungefähr zwei Stunden, aus denen ich immer wählen kann. Das kenne ich natürlich von der Straße, dass man situationsbedingt einfach sein Repertoire anpasst. Und so wollte ich das dann auch einfach bei den Tieren machen.

Und wie waren die Reaktionen? Auf welche Genres oder musikalische Muster haben die Tiere besonders reagiert?

Es war tatsächlich ganz unterschiedlich. Angefangen habe ich bei den Affen, die hat das überhaupt nicht interessiert. Die saßen auf ihrem Felsen und haben ihr Ding gemacht. Da war ich jetzt nicht so spannend, also bin ich zu den Giraffen weiter gezogen. Und das war total süß. Im Vorhinein wurde mir gesagt, ich soll sehr vorsichtig auf die zugehen, weil das Fluchttiere sind. Und ich bin da hin und habe wirklich ganz leise angefangen zu spielen. Und die kamen wirklich Stück für Stück immer näher und haben dann mit ihren langen Hälsen quasi direkt am Klavier der Musik gelauscht.

Ich hatte das Gefühl: Da ist eine Verbindung, die nehmen die Musik wahr, und die freuen sich da gerade einfach drüber. Das hat auch den Zoodirektor total gewundert, weil, wie gesagt, eigentlich sind das eher Tiere, die weglaufen, sobald da viele Menschen hinkommen. Also das war eigentlich die schönste Begegnung mit den Tieren. Da hatte man richtig eine Verbindung.

Gab es auch Tiere, die die Musik überhaupt gar nicht mochten, also die vielleicht aggressiv wurden oder auch die Flucht ergriffen haben?

Das jetzt nicht unbedingt. Die Affen hat es einfach nicht interessiert. Aber ich glaube, das hat vor allen Dingen einen bestimmten Hintergrund. Das kenne ich auch von der Straße, ich spiele seit über acht Jahren jetzt mit meinem Projekt „Stadtgeklimper“ überall auf der Straße. Und da habe ich gelernt, dass es weniger um die einzelnen Stücke oder wen du bespielst geht, sondern vielmehr darum, erst mal eine Bühnen- oder Konzertsituation zu erschaffen.

Und bei dem Affengehege war ein riesiger Fluss dazwischen. Die waren ungefähr zehn Meter von mir entfernt, da ist natürlich klar, dass da nicht der Funke überspringt. Man muss irgendwie intime Verbindung aufbauen, oder die Menschen und die Tiere müssen sich einlassen auf diesen Moment oder diese Musik. Erst dann entsteht eine richtige Verbindung.

Wie war das bei den Löwen, haben die auch reagiert auf Ihre Musik?

Da war natürlich eine dicke Glasscheibe, einmal ist ein Tier vorgekommen, aber dann auch wieder weg. Also, da waren jetzt nicht so große Reaktionen.

Wo ich gemerkt habe, dass diese Nähe wirklich entstanden ist, war im Streichelzoo-Gehege. Da habe ich mich direkt an die Tiere gestellt, also ich hatte direkten Kontakt mit den Tieren. Ein Esel hat mir sogar in den Klavierstuhl gebissen (lacht). Da war diese direkte Nähe einfach gegeben. Und dementsprechend war dieser Moment, dieser musikalische Moment deutlich intimer als im Löwengehege.

Haben Sie nach diesem Zoo-Konzert den allgemeinen Eindruck, dass Tiere musikalisch sind? Also, dass Musik Tiere nicht unbedingt berührt, aber dass sie es wahrnehmen und speziell darauf reagieren?

Ja also ich glaube, es ist für die Tiere so: Hier ist ein Happening, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und wenn ihnen das nicht gefällt, dann ist die Sache mit der Musik auch gelaufen. Aber bei den Giraffen hatte ich wirklich das Gefühl, sie sind Schritt für Schritt näher auf mich zugekommen. Und da merkt man, wenn so ein besonderer Moment entsteht. Und das funktioniert über die Musik. Und da hat man gemerkt, dass die Tiere die Musik so wahrnehmen.

Wo liegt der größte Unterschied zwischen menschlichem und tierischem Publikum? Sie haben ja als Straßenmusiker besondere Erfahrungen gemacht. Reagieren beide Gruppen manchmal ähnlich?

Na klar, Menschen kennen Musik, die wissen, was man denen damit vermitteln oder sagen möchte, oder dass das eine Art Kunstform ist. Weiß ich nicht ob Tiere das bisher so verstanden haben. Also natürlich nicht, die sind in ihrem Zoogehege und haben damit kaum Kontakt gehabt. Und das ist eigentlich total spannend, denn die Tiere werden mit einer Situation konfrontiert, die sie eigentlich so überhaupt nicht kennen. Und wenn das die Tiere irgendwie berührt, dann ist das natürlich noch mal ganz anders besonders.

Und das ist tatsächlich auch das Spannende auf der Straße bei mir. Wenn ich da spiele, dann habe ich da Menschen, die erstmal nicht unbedingt diese klassischen Zuhörer sind. Ich habe ganz viele Leute im Publikum, von arm bis reich, von jung bis alt. Auf der Straße erreiche ich alle. Also nicht eben nur die Leute, die sich jetzt Tickets für klassische Konzerte kaufen oder kaufen können. Und das ist total spannend.

Und das ist bei den Tieren genau das Gleiche. Da begegnest du Tieren, die nicht viel Kontakt mit dieser Musik haben. Und dann kommt man natürlich auch schnell zu den Fragen: Worum geht es eigentlich beim Musizieren? Bei einem Konzert? Was willst du erreichen? Will man etwas erreichen? Das ist also ein superspannendes Thema.