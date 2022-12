Es ist eine Woche des Wiedersehens und Wiederhörens in Stuttgart zwischen der Pianistin Yulianna Avdeeva und dem SWR Symphonieorchester. Vergangenes Jahr war sie als Solistin zu Gast und hat unter Teodor Currentzis mit dem SWR Symphonieorchester Prokofjews 3. Klavierkonzert in C-Dur gespielt. Ein Jahr später folgt nun das 2. Klavierkonzert in g-Moll. Tabea Dupree traf Yulianna Avdeeva in Stuttgart in einer Probenpause zum Gespräch.