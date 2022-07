Zum 80. Geburtstag des Dirigenten Riccardo Muti: Ein Maestro alter Schule

Riccardo Mutis Karriere nahm Fahrt auf, nachdem er 1967 den renommierten Guido-Cantelli-Dirigentenpreis gewann, Leiter des Maggio Musicale in Florenz wurde und auf Geheiß Herbert von Karajans bei den Salzburger Festspielen und den Berliner Philharmonikern debütierte. Am 28. Juli wird der Dirigent 80 Jahre alt. Kirsten Liese porträtiert einen der letzten Maestri alter Schule.

Von Süditalien in die ganze Welt

Riccardo Muti wurde am 28. Juli 1941 in Neapel geboren. In der kleinen Hafenstadt Molfetta im äußersten Süden Italiens an der Adria wuchs er zusammen mit vier Geschwistern auf.

Nach Riccardo Mutis Karrierestart führte ihn sein Weg ins Ausland: Von 1972 bis 1982 leitete er als Chefdirigent das London Philharmonic Orchestra, von 1980 bis 1992 in der gleichen Position das Philadelphia Orchestra.

1986 wurde Muti Musikalischer Leiter der Mailänder Scala, 2010 Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestras. In den vergangenen Jahren widmete sich Muti verstärkt der Nachwuchsförderung — auch in Zeiten von Corona.

Frühe Zusammenarbeit mit großen Namen

Riccardo Muti schaut auf seine knapp sechs Jahrzehnte währende Laufbahn zurück: Er habe großes Glück gehabt, schon in jungen Jahren mit berühmten Solist*innen, Dirigent*innen und Sänger*innen arbeiten zu können, sagt er, denn damals sei sein Name gänzlich unbekannt gewesen und er habe keinerlei Erfahrung gehabt.

„Sie alle kannten Herbert von Karajan sehr gut, der mich als erster 1971 zu den Salzburger Festspielen und zu den Berliner Philharmonikern einlud.“

Erfahrungen an junge Musiker*innen weitergeben

Ab einem bestimmten Punkt in seinem Leben entschied Muti sich, alle wichtigen Erkenntnisse und Erfahrungen, die er mit diesen großen Persönlichkeiten gemacht hatte, an junge Musiker*innen, die ihnen nicht mehr persönlich begegnen konnten, weiterzugeben.

2005 gründete er zu diesem Zweck das Luigi Cherubini Orchestra für junge Absolvent*innen und zehn Jahre später eine italienische Opernakademie für Dirigent*innen – in Ravenna, wo er mit seiner Frau, seinen Kindern und Enkeln seit vielen Jahren wohnt.

Er bemühe sich, den jungen Musiker*innen bewusst zu machen, dass sie in der Pflicht stünden, für die richtige Beziehung zwischen Musik und Text einzutreten — besonders bei Verdi.

„Keine Note ist dem Zufall überlassen, jede steht für ein bestimmtes Wort. Leider haben Dirigenten ihre Autorität verloren, sie sind nicht gut genug vorbereitet, um den richtigen Impuls zu geben, die musikalische Idee zu erfassen.“

Der beste Verdi-Dirigent seiner Zeit

In seinen Studienjahren fand Riccardo Muti in Antonino Votto, dem Assistenten des legendären Arturo Toscanini, einen idealen Lehrer. Heute gilt Muti selbst als der beste Verdi-Dirigent seiner Zeit. Seine größten Triumphe feierte er mit dem Requiem: Charisma, Erhabenheit, Schönheit und Präzision zeichnen seine Interpretationen aus.

Riccardo Muti dirigiert Verdis Requiem:

Das akribische Studium von Verdis Oeuvre verbindet sich bei Muti aber auch mit einer Mission, wie er 2018 während seiner Opernakademie sagte: Mit seinen Interpretationen und seiner Vermittlungsarbeit steuert er dem Missbrauch von Verdis Werken entgegen.

Sänger*innen und Dirigent*innen transponierten oft Arien, damit die Sänger*innen besser Spitzentöne erreichen könnten, die der Komponist so gar nicht vorgesehen hat. Zudem strichen sie Szenen, um das Stück zu vereinfachen, schmerzvolle Stellen zu tilgen und dem Publikum einen gefälligen Abend zu bescheren. Kein anderer großer Komponist, weder Mozart, Strauss noch Wagner, sehe sich solchen Eingriffen in den Partituren ausgesetzt.

„Nur Verdis Opern werden nicht ernst genommen, sondern schonungslos behandelt wie irgendetwas zwischen Oper, Unterhaltung und Zirkus. Das macht mich sehr wütend.“

Angespanntes Verhältnis zur Mailänder Scala

Auch anderweitig sorgte Muti für Schlagzeilen, Skandale und Brüche. Sein zorniges Scheiden von der Mailänder Scala 2005 nach einem Streit um die Intendanz nach einer glanzvollen, 19 Jahre währenden Ära als Musikdirektor bescherte wohl den größten Paukenschlag.

Bis heute erscheint das Verhältnis zu diesem Haus angespannt, auch wenn Muti dort mittlerweile wieder herzlich empfangen wird, etwa als er 2019 mit dem Chicago Symphony und vor wenigen Monaten mit den Wiener Philharmoniker gastierte – zwei Orchester, denen er sich besonders verbunden fühlt.

Kompromissloser Künstler

Als ein kompromissloser, mit einer starken Persönlichkeit gesegneter Künstler legt sich Muti auch mit Regisseur*innen an, die sich mit abstrusen Neudeutungen weit von Partituren und Libretti entfernen. Schon manche Opernproduktionen hat er platzen lassen.

Seither bevorzugt er konzertante Aufführungen wie zuletzt im Juni 2021, als er nach 40 Jahren erstmals wieder für zwei Aida-Abende in die Arena di Verona zurückkehrte.

„Ich wünsche mir eine schöne Inszenierung. 'Schön' ist nicht gleichzusetzen mit altmodisch, sie muss einfach nur klug sein und mit der Musik harmonieren.“

Oft — auch in Italien — erschafften Regisseur*innen mit ihren Inszenierungen eine eigene, faszinierende Geschichte, die manchmal sehr provokativ ist, und die gar nichts mehr mit der Musik zu tun habe.

Riccardo Muti dirigiert „Aida“ in der Arena di Verona:

Streaming-Konzerte in Corona-Zeiten

Auch in Corona-Zeiten ist Muti sehr aktiv: Quer durch ganz Italien hat er viele Streaming-Konzerte mit seinem Luigi Cherubini Orchestra gegeben, mit den Wiener Philharmonikern dirigierte er erstmals das traditionelle Neujahrskonzert ohne Publikum, zudem appellierte er in offenen Briefen an Politiker*innen, die Theater wieder zu öffnen.

Nun, wo das Konzertleben endlich wieder in Gang kommt, freut er sich auf ein Wiedersehen mit dem Chicago Symphony, das er als Chefdirigent seit 2010 leitet und 18 Monate lang nicht mehr gesehen hat: Im September ist es soweit.