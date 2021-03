Kurpfälzischen Kammerorchester

Nikola Djoric (Akkordeon)

Leitung: Hans-Peter Hoffmann

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Cembalo obligato, Streicher und Basso continuo g-Moll BWV 1058, bearbeitet für Akkordeon und Orchester

Astor Piazzolla:

"Aconcagua", Konzert für Bandoneon und Orchester

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Cembalo, Streicher und Basso continuo Nr. 1 d-Moll BWV 1052, bearbeitet für Akkordeon und Orchester



Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Douglas Bostock

Granville Bantock:

Streicherserenade "In the Far West"

Scenes from the Scottish Highlands, Suite für Streichorchester mehr...