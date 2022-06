Ein Berg als Bühne: Musikhochschule Trossingen am Hohenkarpfen

Themen: Kunst unter freiem Himmel - Ariane Binder unterwegs bei der Sommer-Skulpturenausstellung "scultura22" in Baden-Baden +++ Bunt, groß, in luftigen Höhen gemalt - die Fassaden-Künstlerin Karo Godles aus Baden-Baden +++ Eine Stadt, ein Auto, ein Traum - der Film "One of These Days" erzählt von der Suche nach Glück. Ein Treffen mit Regisseur Bastian Günther im Westerwald +++ Diversität und Frauen-Power - die fantastischen Gemälde und Mode-Kollektionen von Joséphine Sagna in Stuttgart +++ Kulturtipps - "Raum und Gedächtnis" im Schauwerk Sindelfingen und "Medea" im Pfalzbau Ludwigshafen +++ Das liebenswerteste Instrument der Welt - das kleine und feine Ukulele-Festival in Stuttgart mehr...