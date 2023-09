"Heart of Brazil" von Eddie Daniels

CD-Tipp am 24.08.2018 von Georg Waßmuth



Eddie Daniels hat unzählige Aufnahmen vorgelegt. Erfolg hatte er als Interpret klassischer Werke ebenso wie als Jazz-Musiker. Seine schnellen Finger sind Legende. Das Saxophonspiel brachte er sich selbst bei. Klarinette studierte er an der berühmten Juilliard School in New York. Nun legt Daniels beim Label Resonance Records unter dem Titel "Heart of Brazil" eine Neuveröffentlichung vor.

SWR Label: Resonance Records - Heart of Brazil Interpreten: Felix Umansky , Jamey Amador, Melissa White, Ilmar Gavilán , Mauricio Zottarelli, Josh Nelson, Eddie Daniel , Kevin Axt Titelliste: 1. Lôro (Parrot) 2. Baião Malandro (Badass Baião) 3. Água e Vinho (Water and Wine) 4. Ciranda (Folk Dance) 5. Folia (Revelry) 6. Maracatú (Sacred Rhythm) 7. Adágio 8. Tango Nova (New Tango) 9. Chôro 10. Tango 11. Cigana (Gypsy Woman) 12. Trem Noturno (Night Train) 13. Auto-Retrato (Self-Portrait)

Lockerungsübung für den Geist

Auch mit 76 Jahren beherrscht Eddie Daniels auf seiner Klarinette die große Leichtigkeit des Seins. Die Finger folgen rasant dem schnellen Geist, so als wäre die Musik eine einzige Lockerungsübung für den Altmeister. Diesmal hat Daniels Stücke des Brasilianers Egberto Gismonti aufgelegt, die ihn zeitlebens künstlerisch beeinflussten.

Kein leichtes Spiel

Geboren und aufgewachsen in New York gab er als Jugendlicher erst einmal den hochbegabten Saxofonisten. Im Jahr 1966 gewann er einen Wettbewerb als bester Nachwuchskünstler.

An der Klarinette war er da noch Anfänger. "Mit dem Saxofon musste ich nie üben", sagt er darüber. "Ich genoss eine große Freiheit beim Spiel. Die Klarinette hat nichts verziehen. Sie ist ein klassisches Instrument, das entweder ganz furchtbar oder sehr gut klingen kann."

Schneller und weiter

In jungen Jahren jobte Eddie Daniels als Hilfslehrer an einer High-School und brachte Unbegabten die immer gleichen Stücke bei. Klarinette studierte er parallel an der Juilliard School, wurde aber jahrelang einfach überhört.

Es gelang ihm jedoch mit einem Hochseilakt zwischen Klassik und Jazz Aufmerksamkeit zu erregen. An einem Abend interpretierte Daniels als Solist Mozarts Klarinetten-Konzert. Danach stand er im Jazz-Club und spielte schneller und weiter als jeder andere. Daneben war er in New York stets ein gefragter Studio-Musiker. "Ich machte Filmmusik" sagt er über diese Zeit, "spielte klassische Konzerte, saß bis spät in der Nacht im Jazz-Club oder ging auf Tournee."

Schwungvolle Neuveröffentlichung

Mittlerweile kann sich der 76jährige erlauben, öfter einmal „nein“ zu sagen und sich auf Lieblingsprojekte zu konzentrieren. So ist auch die neue CD „Heart of Brazil“ entstanden. Daniels suchte sich vier Arrangeure, ein Streichquartett und handverlesene Musiker.



Der Komponist Egberto Gismonti gab den Bearbeitungen seinen offiziellen Segen, und Daniels wärmte sein Klangholz an. Jeder Ton verströmt Vertrautheit mit der brasilianischen Musik. So ist kein mildes Alterswerk entstanden, sondern eine durch und durch schwungvolle Neuveröffentlichung.

CD-Tipp am 24.8.2018 aus der Sendung "SWR2 Journal am Mittag"