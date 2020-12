Zum Andenken an den Musikjournalisten Reinhard Schulz (1950-2009) wird alle zwei Jahre ein Preis für junge Musikjournalist*innen vergeben, die sich intensiv mit der Neuen Musik beschäftigen.

Wurde von der Jury unter neun Bewerbungen für den Preis ausgewählt: Friedemann Dupelius Internationales Musikinstitut Darmstadt (IMD) / Privat

Der Kölner Musikjournalist Friedemann Dupelius wird mit dem Reinhard-Schulz-Preis 2020 für zeitgenössische Musikpublizistik ausgezeichnet. Dupelius schaffe es mit seinen Beiträgen auch "scheinbare Spezialisten-Themen für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich zu machen", teilte Thomas Schäfer, Direktor des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD), im Namen der fünfköpfigen Fachjury mit. Der mit 3000 Euro dotierte Förderpreis wird von der Gesellschaft für Neue Musik gestiftet und seit 2014 vom IMD vergeben.

Experte für elektronische Musik

Der 1987 in Schorndorf geborene Dupelius arbeitet als freier Musikjournalist für Rundfunk, Print- und Onlinemedien in Köln. Er studierte in Karlsruhe an der Hochschule für Musik und an der Hochschule für Gestaltung. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die elektronische Musik in ihrer gegenwärtigen und historischen Ausprägung. Neben dem Preisgeld erhält Dupelius einen Auftrag für einen aktuellen Bericht oder ein längeres Radiofeature für das Kulturprogramm SWR2.

Preis für Nachwuchsjournalisten

Der Reinhard-Schulz-Preis wird mit dem Ziel vergeben, junge Musikjournalist*innen (Höchstalter 35 Jahre) zu unterstützen, die sich intensiv mit Neuer Musik auseinandersetzen. Kooperationspartner des Preises wie die neue musikzeitung, die Neue Zeitschrift für Musik, die Oper Stuttgart und das Lucerne Festival bieten dafür Publikationsmöglichkeiten. Die Fachjury des diesjährigen Preises unter dem Vorsitz von Lydia Jeschke (SWR2) bestand aus Kristin Amme (Bayerischer Rundfunk), Elisabeth Schwind (Südkurier), Michelle Ziegler (freie Autorin) und Gerhard R. Koch (freier Autor).