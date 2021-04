Der Pianist Igor Levit sei weit davon entfernt, Kunst und Politik zu vermischen, sagt BR-Musikkritiker Bernhard Neuhoff in SWR2 mit Blick auf Vorwürfe, der Pianist würde „ganz viel Wind um sich machen und damit überspielen, dass er eigentlich gar kein so guter Pianist sei“. SZ-Rezensent Helmut Mauró hatte einen kritischen Artikel über Levit veröffentlicht, der in sozialen Netzwerken auf Empörung gestoßen war.

Igor Levit auf Twitter nicht angewiesen, um Karriere zu machen Die Vermischung der beiden Ebenen betreibe allenfalls Mauró selbst, so Neuhoff. Levit habe sich zwar bei Konzerten auch schon vor dem Publikum geäußert, trenne aber generell sein künstlerisches Schaffen relativ klar von politischen Auftritten. Bernhard Neuhoff kennt Igor Levit persönlich gut. Der Bayerische Rundfunk verantwortet den Beethoven-Podcast des Pianisten. Am künstlerischen Rang des Pianisten bestehe überhaupt kein Zweifel, so Neuhoff in SWR2. „Dass er nicht auf Twitter angewiesen ist, um als Pianist Karriere zu machen, ist sonnenklar. Jeder, der den Betrieb auch nur ein bisschen kennt, weiß, dass das auch eine absurde Strategie wäre“. Unverständlich seien auch die Vorbehalte gegen das politische Engagement von Levit, der in der Vergangenheit immer wieder gegen rechtsextreme Positionen deutlich Stellung bezogen hatte. Klassische Musik war immer politisch, von Beethoven bis zu Bartok „Warum sollte sich ein Klassik-Künstler denn nicht politisch äußern“, fragt Neuhoff. Die klassische Musik sei „voll von politischem Impetus“, von Arturo Toscanini bis zu Bela Bartok, Beethoven und Schubert. Dass sich auch Igor Levit in dieses Spannungsfeld begebe, sei begrüßenswert. Die kritisch von Helmut Mauró aufgespießten Twitter-Zeilen, Igor Levit sei „müde“, bezögen sich auf Äußerungen des Pianisten, wie Juden in Deutschland attackiert würden. Es gehe um Äußerungen von jemandem, „der auch Morddrohungen erhalten hat von Rechtsradikalen, von Antisemiten – und dessen Konzerte unter Polizeischutz stattfinden mussten.“ Dies alles, so Neuhoff, erwähne Mauró nicht. Der Vorwurf, dass sich Levit eine moralische Erlaubnis ausstelle, um Hass und Verleumdungen verbreiten zu können, laufe letztlich auf eine Opfer-Täter-Umkehr hinaus.