Dudelsack-Unterricht an der Jugendmusikschule Ludwigsburg

In Baden-Württemberg beginnt in diesem Jahr am 12. September das neue Schuljahr – auch in den Musikschulen. Die sind wichtig an der Basis: Hier können Kinder erste musikalische Erfahrungen sammeln, bevor sie später vielleicht sogar einmal auf einer Bühne stehen. Viele verschiedene Instrumente kann man erlernen – und an der Jugendmusikschule in Ludwigsburg neuerdings auch den deutschen Dudelsack, Schäferpfeife genannt.

Armmuskeltraining hilft Tizian Britz ist 18 Jahre alt und für ihn ist der Dudelsack ein besonderes, einzigartiges Instrument. In einer Schnupperstunde hat er es kennengelernt. „Ich fand das cool, war beim Dudelsackbauer, hab mir ein Leihinstrument geholt, einfach um mal reinzukommen, ein Jahr gespielt und dann auch selbst einen gekauft später.“ Tizian Britz hatte früher Schlagzeug gespielt, so dass seine Familie schon auf die Lautstärke seines Dudelsacks eingestellt war. Er selbst hat aber erst einmal die Armmuskulatur für sein Dudelsackspiel trainiert, denn für den schönen Klang muss der Luftstrom gleichmäßig sein, und das beansprucht die Arme anfangs ganz schön. Einblicke in die Werkstatt einer Dudelsackmanufaktur Einblicke in die Dudelsackmanufaktur gibt Matthias Branschke – er ist Instrumentenbauer und Musiker aus Berlin und sein Angebot umfasst verschiedene Arten von Dudelsäcken, darunter auch der Schäferpfeife. IMAGO Foto:xA.xBuggex/xFuturexImage Bild in Detailansicht öffnen Einblicke in die Dudelsackmanufaktur gibt Matthias Branschke – er ist Instrumentenbauer und Musiker aus Berlin und sein Angebot umfasst verschiedene Arten von Dudelsäcken, darunter auch der Schäferpfeife. IMAGO Foto:xA.xBuggex/xFuturexImage Bild in Detailansicht öffnen Einblicke in die Dudelsackmanufaktur gibt Matthias Branschke – er ist Instrumentenbauer und Musiker aus Berlin und sein Angebot umfasst verschiedene Arten von Dudelsäcken, darunter auch der Schäferpfeife. IMAGO Foto:xA.xBuggex/xFuturexImage Bild in Detailansicht öffnen Einblicke in die Dudelsackmanufaktur gibt Matthias Branschke – er ist Instrumentenbauer und Musiker aus Berlin und sein Angebot umfasst verschiedene Arten von Dudelsäcken, darunter auch der Schäferpfeife. IMAGO Foto:xA.xBuggex/xFuturexImage Bild in Detailansicht öffnen Einblicke in die Dudelsackmanufaktur gibt Matthias Branschke – er ist Instrumentenbauer und Musiker aus Berlin und sein Angebot umfasst verschiedene Arten von Dudelsäcken, darunter auch der Schäferpfeife. IMAGO Foto:xA.xBuggex/xFuturexImage Bild in Detailansicht öffnen Ein Instrument mit langer Tradition Die Schäferpfeife ist eine bestimmte Dudelsackart, die in Deutschland seit dem Mittelalter gespielt wird. Ursprünglich stammt das Instrument Dudelsack aus dem Orient, war schon im Altertum bekannt und eroberte von dort aus die Welt. Das Holz der Pfeifen kommt meist vom Ahorn- oder Zwetschgenbaum, der Luftsack ist aus Wildleder. Bis heute ist die Bauweise wenig verändert.