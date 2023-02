Dudamel als „woker Hype“ in der diversen Klassik?

Gustavo Dudamel wird der neue Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker. Bereits jetzt macht sich über diese Entscheidung Unmut breit, denn: Die New Yorker hätten unter dem Zwang gestanden, entweder eine Frau oder eine Person of Color für den Posten auszuwählen.

Eine Frage des Images?

Kaum hatte das Orchester bekannt gegeben, wer ab 2026 Jaap van Zwedens Nachfolge antreten wird, da gingen schon die Analysen los: „Es musste Dudamel sein“, schrieb zum Beispiel Norman Lebrecht auf seinem Blog „Slippedisc“, der Grund: Die New Yorker hätten unter dem Zwang gestanden, entweder eine Frau oder eine Person of Color für den Posten auszuwählen.

Ins gleiche Horn stieß nur einen Tag später Manuel Brug von der Welt: Wie kaum ein anderer stünde Dudamel für „Diversity“ und sei nur aus diesem Grund geholt worden. „Konzept ist wichtig, Können zweitrangig“, schreibt Brug, und: Dudamel werde benutzt für das gute Image des Orchesters.

Das erinnert, offen gesagt, an neidische Debatten, die etwa unterstellen, eine Frau hätte nur einen Job gekriegt, weil sie eine Frau sei. Das würde heute freilich niemand mehr sagen – man stelle sich die gleiche Debatte nur mal mit Bezug auf Susanna Mälkki vor, die für den Posten ebenfalls im Gespräch war. „Es musste Mälkki sein“, oder: Ihr Gender stünde über ihrem nicht vorhandenen Können? Sofort würden da doch alle Alarmglocken schrillen.

Im Porträt: Die polnische Dirigentin Marzena Diakun

Ein altbekanntes Lied

Hier ist es freilich anders, denn Dudamel ist ein Mann und Latino. Seit #MeToo ist Sexismus im Bewusstsein, und seit #BlackLivesMatter auch antischwarzer Rassismus – auf Dudamel trifft beides nicht zu. Er gehört aber wohl zu einer rassistisch massiv diskriminierten Bevölkerungsgruppe in den USA, über deren Unterdrückung in Europa noch keine große Debatte geführt worden ist – und so bricht sich dann der Rassismus in den Kommentaren ungebremst Bahn.

Natürlich ist das nicht das erste Mal für Dudamel: „Feuerkopf“, „Mambotänzer am Pult“, „Maestro 1.000 Volt“ oder welche Spitznamen er schon alle bekommen hat – immer wieder reduzieren ihn Kritiker*innen auf rassistische Zuschreibungen.

Besonders traurig stimmt es da, wenn man liest, dass bereits 2010, als Dudamel nach Los Angeles geholt wurde, schon die gleiche Debatte geführt wurde: Seine Verpflichtung sei wohl eher aus optischen und marketingtechnischen Überlegungen erfolgt, als aufgrund seiner Musikalischen Meriten, das schrieb damals ein Kritiker der Los Angeles Times. Sind wir wirklich nicht weiter als vor 13 Jahren?

Reichlich Erfahrung und Können

Langsam sollte klar sein, dass Dudamel seine Posten natürlich nicht einfach nur bekommen hat, weil er aus Venezuela stammt, Spanisch spricht und schwarze Locken hat. Vielmehr ist er ein Musiker, von dem sich die Orchester musikalisch und organisatorisch Großes erhofften und erhoffen.

Unter anderem hat Dudamel in Los Angeles, wo er aktuell noch Chef ist, mit dem Youth Orchestra Los Angeles ein erfolgreiches Jugendprogramm etabliert – von dieser Erfahrung möchte nun auch New York profitieren. Davon abgesehen ist Dudamel ein Dirigent, der von vielen Musiker*innen für seine kreative und faire Art geschätzt wird – und der am Pult sowohl intellektuell scharf wie auch extrem feinsinnig interpretieren kann.