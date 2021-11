Dongkyu Leo Kim spielt „Iberia“ von Isaac Albéniz

Es war richtig in Mainz zu studieren, weil...

...das Studium an der Universität Mainz mir zum Beispiel die Möglichkeit gibt, mit Ihnen dieses Interview zu machen und heute für den SWR spielen zu dürfen. Auch habe ich die Zusammenarbeit mit Professor Hell immer sehr genossen. Mein größter Kulturschock in Mainz war der Schlager „Wähle 06131…“. Und ehrlich gesagt kann ich mit Meenzer Spundekäs auch nicht so viel anfangen. Aber Mainzer Schinken mag ich sehr!

Wie würde dein ideales Konzert aussehen?

Mein ideales Konzert wäre eines mit Repertoire der katalanischen Pianistenschule. Entweder im Palau de la Musica in Barcelona oder in der Titanic auf dem Meeresgrund. Oder in Panmunjom, auf der Brücke ohne Wiederkehr, zur Feier der Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea. Auf der Brücke würde ich aber gern Musik von Brahms, Haydn und etwas von Isang Yun spielen.

Wenn es ein Buch über dich geben würde – welchen Titel (und Untertitel) würde es tragen?

Ich würde das Buch auf keinen Fall selber schreiben wollen. Dafür braucht es gute Schriftsteller. Meine literarische Phantasie reicht nicht so weit. Vielleicht „Tasten-Tombola"? Oder "Der koreanische Tasten-Don-Quijote"? Aber man könnte ja auch mal mit der Übersetzung meines Namens anfangen. „Dongkyu“ heißt „Stern des Ostens“...