Jeden dritten Samstag im Monat präsentiert der Kabarettist Konrad Beikircher in der SWR2 Musikstunde ein kleines Sammelsurium aus Musik und Geschichten, Selbsterlebtem und Nacherzähltem, Aktuellem und ewig Gültigem. Im Juni erinnert er nicht nur an Giacomo Casanova, sondern auch an Clemens August von Bayern und an Theo Lingen!