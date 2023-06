Klangkunst – Marko Ciciliani

Datum: Freitag, 18. Oktober 2019 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Alte Hofbibliothek

Haldenstraße 5

78166 Donaueschingen

Lageplan Normalpreis: 5,00 Euro Schüler und Studenten: 3,00 Euro SWR2 Kulturkarte: 4,00 Euro Ausverkauft Programm: Konzertante Aufführungen in der Installation:



Marko Ciciliani

Anna & Marie – Konzertante Installation (Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR in Zusammenarbeit mit der IEM Graz)



Die Installation an sich kann außerhalb der Konzertzeiten ohne Ticket besucht werden. Mitwirkende: Barbara Lüneburg, E-Violine

Susanne Scholz, Barock-Violine

Marko Ciciliani, Live-Elektronik

Davide Gagliardi, Klangregie

Aus einer computerspielartigen Situation heraus entwickelt Marko Ciciliani ein Narrativ über zwei Pionierinnnen der Anatomie im 18. Jahrhundert: Marie Marguerite Bihéron und Anna Morandi. In der installativen Fassung können sich die Besucher durch die Lebensstationen der beiden Forscherinnen manövrieren und einen Zugang zur Wissenschaft im 18. Jahrhundert suchen. In den konzertanten Fassungen des Stückes wird die spielerische Erzählung um die musikalische Dimension einer Barock- und einer E-Violine ergänzt.

In a computer game-like scenario, Marko Ciciliani develops a narrative about two pioneers of anatomy in the 18th century: Marie Marguerite Bihéron and Anna Morandi. In the installation, visitors can manoeuvre through the life of the two researchers and seek access to science in the 18th century. In the concertante version of the piece, the playful narrative is supplemented by the musical dimension of a baroque and an e-violin.