Datum: Sonntag, 22. Oktober 2023 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Erich-Kästner-Halle

Humboldstrasse 3

78166 Donaueschingen

Lageplan Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 3.7.2023, 9:00 Uhr Programm: Wojtek Blecharz

Symphony No. 3 für 220 kabellose Lautsprecher (UA) Mitwirkende: Mattie Barbier und Weston Olencki, Posaune

Sam Dunscombe und Theo Nabicht, Bassklarinette

Wojtek Blecharz, Leitung

Nicolas Navarro Rueda, Kostüme/Assistenz



Symphony reloaded: Direkt vor und nach den Orchesterkonzerten des Festivals lädt Wojtek Blecharz zu seiner Neuinterpretation der Gattung Symphonie ein: eine viersätzige Konzertinstallation für 220 kabellose Lautsprecher und fünf Performer (darunter die beiden Solist:innen des Orchester- Eröffnungskonzerts), die in immer wieder anderen räumlichen Konstellationen miteinander interagieren. Dem Publikum steht es frei, die gesamte zweieinhalbstündige Performance zu erleben oder nur für eine gewisse Zeit zu verweilen und später wiederzukommen.

Symphony reloaded: directly before and after the orchestral concerts of the festival, Wojtek Blecharz presents his reinterpretation of the symphonic genre in a concert-installation for 220 wireless speakers and five performers (among them the two soloists of the orchestra's opening concert), who keep interacting with each other in ever-changing spatial constellations. The audience may choose whether to experience the entire 2.5-hour performance or to stay for a short time and return later.

Programm der Donaueschinger Musiktage 2023