Datum: Samstag, 21. Oktober 2023

Ort: Strawinsky-Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Jessie Marino

The Positive Reinforcement Campaign (UA)

The Positive Reinforcement Campaign (UA)



Live in SWR2 um (14:05) Mitwirkende: Inga Margrete Aas, Kontrabass/Stimme

Jessie Marino, Fiddle/Elektronik/Stimme

Trio Pinquins, Schlagzeug/Elektronik/Stimme

Emilia Dorr, Tennisspiel

SWR Experimentalstudio



In einem engen kollaborativen Prozess der Komponistin und Performerin Jessie Marino mit den drei norwegischen Musikerinnen von Pinquins und Inga Margrete Aas ist ein experimenteller Song-Zyklus entstanden, der folk songs des nordamerikanischen "murder ballad"-Genre aus feministischer Perspektive neu imaginiert und sich damit eine Gattung aneignet, die seit Jahrhunderten Gewalt an Frauen beschreibt.

In a close collaborative process with the musicians of the Norwegian trio Pinquins and Inga Margrete Aas, the composer-performer Jessie Marino has created an experimental song cycle re-imagining folk songs of the North American "murder ballad" tradition from a feminist perspective, thus reclaiming a genre that has described violence against women for centuries.

