Die Hochstapler: This Is Just to Say

Datum: Freitag, 20. Oktober 2023 Beginn: 23:00 Uhr

Ort: Kleine Sporthalle

Realschule

Vorverkaufsbeginn: 3.7.2023, 9:00 Uhr

Vorverkaufsbeginn: 3.7.2023, 9:00 Uhr Programm: Live in SWR2 um 23.05 Uhr Mitwirkende: Mat Pogo, Stimme/Effekte

Cristina Vetrone, Stimme/Akkordeon

Antje Vowinckel, Lautsprecher/Sampler/Stimme

Die Hochstapler



Seit zehn Jahren erforschen "Die Hochstapler" Strategien einer auf Oralität basierenden und ebenso komponierten wie improvisierten Musik. Inspirieren lassen sie sich dabei von Spielregeln, mathematischen Systemen, O-Tönen, Alphabeten oder Texten. Für "This Is Just To Say" hat das Quartett drei weitere Künstler:innen eingeladen, die auf je eigene Weise mit Sprache arbeiten: die Hörspielmacherin Antje Vowinckel, den Stimmkünstler Mat Pogo und die neapolitanische Sängerin Cristina Vetrone. Zu siebt entwickeln sie Strukturen aus Sprache, untersuchen die Stimme als maximal formbares musikalisches Material und spielen mit Sound Poetry als Ausdruck innerer Vorgänge.

For ten years, "Die Hochstapler" (The Impostors) have been developing music based on orality that is both improvised and composed. Games, mathematical systems, voice-overs, alphabets and texts serve as their inspirations. For "This Is Just To Say", the quartet has invited three artists working with language in individual ways: radio-play producer Antje Vowinckel, vocal performer Mat Pogo and Neapolitan singer Cristina Vetrone. These seven artists jointly derive structures from language, explore the voice as maximally moldable musical material and play with sound poetry as an expression of interior processes.

