Thema Musik Live: Künstlerische Zusammenarbeiten

Datum: Donnerstag, 19. Oktober 2023 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Museum Art.Plus

Museumsweg 1

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Programm: Eine Koproduktion von BR-KLASSIK, hr2-kultur und SWR2 Mitwirkende: Felicitas Hoppe (Schriftstellerin)

Christian Ritter (Kultur- und Medienwissenschaftler)

Carol Robinson (Klarinettistin, Komponistin)

Iris ter Schiphorst (Komponistin)



Die Szenen zeitgenössischer Musik verdanken ihre heutige Vitalität auch wesentlich kollaborativen Prozessen, die die Trennung zwischen Komponist:innen, Musiker:innen und weiteren beteiligten Künstler:innen verschwimmen lassen. Ob Schriftsteller-Komponisten-Duo oder radikale Neukonzeption von Orchesterhierarchien – jede Zusammenarbeit benötigt ihren individuellen Arbeitsprozess, der den jeweiligen Konstellationen und Persönlichkeiten gerecht wird. Die Künstlerinnen dieser Podiumsdiskussion berichten von dem zuweilen auch kurvenreichen Weg, der von individuellen kreativen Stimmen zu einer gemeinsamen Sprache führt.

Today's contemporary music scenes owe their vitality to collaborative practices, blurring the distinctions between composers, performers, and many other creators. Yet each collaboration requires a unique process, adapted to the specific constellation and personalities involved, whether a writer-composer duo or a radical reimagination of orchestral hierarchies. The panelists will discuss the sometimes winding path that leads from individual creative voices to a shared language.

