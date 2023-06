7 | Lecture

Datum: Samstag, 19. Oktober 2019 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Strawinsky Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Eintritt: frei Tickets kaufen Vorverkauf: Online Ticketportal RESERVIX

Humboldstraße 2

79098 Freiburg im Breisgau

+49 761 88788 11

tickets@reservix.de

https://www.reservix.net Programm: Vortrag von N. Katherine Hayles



N. Katherine Hayles

Representing and Performing: How Nonconscious Cognition Influences Consciousness Mitwirkende: N. Katherine Hayles

N. Katherine Hayles SWR

N. Katherine Hayles ist eine Pionierin des Posthumanen in der Kunst. Ihre Arbeiten haben unsere Vorstellung von Kunst nachhaltig verändert. In ihrer Donaueschinger Lecture spricht sie über Formen des Unbewussten und überträgt ihre Erkenntnisse auf die Darstellenden Künste.

N. Katherine Hayles is a pioneer of posthuman art. Her writings had a lasting effect on our understanding of art. In her Donaueschinger Lecture she talks about forms of the unconscious and transfers her insights to the performing arts.