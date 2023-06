Ensemble Resonanz/SWR Experimentalstudio: Lizée, Kampe, Andre

6 | Konzert

Datum: Samstag, 19. Oktober 2019 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Bartók Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Normalpreis: 24,00 Euro Schüler und Studenten: 12,00 Euro SWR2 Kulturkarte: 19,20 Euro Ausverkauft Programm: Uraufführungen von Nicole Lizée, Gordon Kampe, Mark Andre



Nicole Lizée

Sepulchre für Streichorchester mit Elektronik (Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR)

Gordon Kampe

Remember Me für Streichorchester mit Elektronik (Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR)

Mark Andre

rwh 1 für Streichorchester mit Akkordeon, Schlagzeug und Sinustonorgel (Uraufführung / Kompositionsauftrag des SWR) Mitwirkende: Ensemble Resonanz

Dirigent: Bas Wiegers

SWR Experimentalstudio

Joachim Haas, Thomas Hummel, Markus Radke (Klangregie)

Ensemble Resonanz SWR Tobias Schult

Der Klang der Streicher lässt sich hinlänglich verwandeln: von einer ätherischen, fast metaphysischen Qualität bis hin zu ausladenden Geräuschklängen. Nicole Lizée, Gordon Kampe und Mark Andre stellen diesen wandlungsfähigen Apparat in je unterschiedliche Kontexte. Bei Andre steht die Auskultation von Räumen und Resonanzen im Mittelpunkt. Kampe setzt mit Remember Me seine Arbeit an oralen Archiven fort. Nicole Lizée kreuzt den Streicherklang mit dem rüden Charme der DIY-Elektronik.

The sound of string instruments can be sufficiently transformed: from an ethereal, almost metaphysical quality to expansive noise sounds. Nicole Lizée, Gordon Kampe and Mark Andre place this versatile apparatus in different contexts. Andre focuses on the auscultation of spaces and resonances. With Remember Me Kampe continues his work on oral archives. Nicole Lizée crosses the sound of strings with the rude charm of DIY electronics.