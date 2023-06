NOWJazz-Session

8 | Konzert

Datum: Samstag, 19. Oktober 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Sporthalle

Realschule Donaueschingen

Lehenstraße 15

78166 Donaueschingen

Lageplan Normalpreis: 24,00 Euro Schüler und Studenten: 12,00 Euro SWR2 Kulturkarte: 19,20 Euro Ausverkauft Programm: Uraufführungen von Lillinger, Rdeča Raketa und Roisz



Rdeča Raketa & Billy Roisz

Neues Werk (Uraufführung)

Christian Lillinger

Open Form for Society (Uraufführung) Mitwirkende: Maja Osojnik, Stimme, Elektronik

Matija Schellander, Elektronik

Billy Roisz, Video

Christian Lillinger, Schlagzeug

Antonis Anissegos, Klavier

Kaja Draksler, Klavier

Ron Stabinsky, Synthesizer

Christopher Dell, Vibrafon

Roland Neffe, Marimbafon, Vibrafon, Glockenspiel

Lucy Railton, Violoncello

Petter Eldh, Bass

Robert Landfermann, Bass

Rdeča Raketa (Duo of Maja Osojnik and Matija Schellander) SWR Zoefotografie

Zünden – brennen – erlöschen. So wie die Rote Rakete im gleichnamigen Gedicht des Lyrikers Jozej Strutz ist die Musik von Rdeča Raketa auf glühenden Missionen ins Unbekannte. Das Wiener Duo von Maja Osojnik und Matija Schellander improvisiert mit elektronischen und analogen Klangquellen, Field Recordings, Beats und dem gesprochenen Wort. In Donaueschingen trifft die "akustische Poesie" von Rdeča Raketa auf die experimentelle Videokunst von Billy Roisz. Christian Lillingers Open Form for Society ist ein Ensembleprojekt für neun Improvisator*innen. Angeregt von den Ideen des Philosophen Karl Popper für eine offene Gesellschaft hat Lillinger seine Kompositionen im gemeinsamen Erfahrungsraum von allen Beteiligten weiterkomponieren lassen. Entstanden ist ein komplexes Werk mit konzeptuellen und klangästhetischen Einflüssen aus Jazz, Popkultur und Neuer Musik.

Ignite - burn - extinguish. Just like the red rocket in the poem of the same name by the poet Jozej Strutz, the music of Rdeča Raketa is on glowing missions into the unknown. The Viennese duo of Maja Osojnik and Matija Schellander improvises with electronic and analogue sound sources, field recordings, beats and spoken word. In Donaueschingen, the "acoustic poetry" of Rdeča Raketa meets the experimental video art of Billy Roisz. Christian Lillingers Open Form for Society is an ensemble project for nine improvisers. Inspired by the philosopher Karl Popper's ideas for an open society, Lillinger had his compositions further composed by all participants in a shared space of experience. The result is a complex work with conceptual and aesthetic influences from jazz, pop culture and new music.