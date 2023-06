Datum: Sonntag, 17. Oktober 2021 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Große Sporthalle

Realschule Donaueschingen

Lehenstraße 15

78166 Donaueschingen

Normalpreis: 15,00 Euro Ermäßigt: 8,00 Euro

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 1.9.2021, 9:00 Uhr Programm: Didem Coskunseven

Ext.The Woods.Night für Saxofon, E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug (UA)

Rebecca Saunders

Us Dead Talk Love für Stimme, Saxofon, E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug (Text: Ed Atkins) (UA) Mitwirkende: Noa Frenkel, Kontra-Alt

Ensemble Nikel

Zu den Künstlern, mit denen sich Rebecca Saunders in ihren Werken beschäftigt, gehört auch Ed Atkins, der mit hypervirtuellen Videos berühmt wurde. Zuletzt veröffentlichte Atkins lyrische Skizzen als Vorarbeiten zu seinen visuellen Werken. Aus diesen Texten hat Saunders für ihr neues Werk eine Auswahl getroffen. Dabei findet Atkins expressiver offener Ton eine Entsprechung in Saunders eigener Klangsprache. Die dunkle Stimme Noa Frenkels und die an den Jazz gemahnende Besetzung des Ensemble Nikel verleihen dem Werk eine besondere Farbe. Ergänzt wird Saunders' Werk um eine neue Arbeit der jungen türkischen Komponistin Didem Coskunseven.

Among the artists Rebecca Saunders engages with in her work is Ed Atkins, who rose to fame with hypervirtual videos. Most recently, Atkins published lyrical sketches as preliminaries to his visual works. Saunders has made a selection from these texts for her new work. Atkins' expressive open tone finds a counterpart in Saunders' own sound language. The dark voice of Noa Frenkel and the jazz-like instrumentation of Ensemble Nikel give the work a special colour. Saunders' work is complemented by a new work by the young Turkish composer Didem Coskunseven.

