Podiumsdiskussion

Datum: Donnerstag, 17. Oktober 2019

Vorverkauf: Online Ticketportal RESERVIX

Barbara Eckle,

Gordon Kampe,

Michael Pelzel,

Meret Forster, Moderation

Stefan Fricke, Moderation

Das Orchester spielt in der Neuen Musik eine herausragende Rolle. Das Orchesterstück gilt vielen immer noch als die Königsdisziplin unter den musikalischen Gattungen. Aber es regt sich auch Widerstand gegen die Schwerfälligkeit des Apparats, gegen seine traditionslastige Besetzung, gegen die dem Orchester eingeschriebene Klangvorstellung. "Thema Musik Live" fragt nach dem Verhältnis der Orchester zur Neuen Musik. Brauchen die Orchester die Neue Musik? Und braucht die Neue Musik die Orchester? Musiker, Dramaturgen und Komponisten diskutieren in Donaueschingen über Möglichkeiten und Desiderate, an einem Ort also, an dem wie nirgends sonst für, mit und am Orchester gearbeitet worden ist.

The orchestra plays an outstanding role in New Music. For many, the orchestral piece is still the supreme discipline among the musical genres. But there is also resistance to the sluggishness of the apparatus, to its traditional instrumentation, to the sound concept inscribed in the orchestra. "Thema Musik Live" questions the relationship of the orchestra to New Music. Do the orchestras need New Music? And does New Music need the orchestras? In Donaueschingen, musicians, dramaturges and composers discuss possibilities and desiderata, in a place where one has worked, with and on the orchestra like nowhere else.