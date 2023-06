Datum: Samstag, 16. Oktober 2021 Beginn: 9:45 Uhr

Ort: guckloch in Donaueschingen

Friedhofstraße

78166 Donaueschingen

Normalpreis: 13,00 Euro Ermäßigt: 7,00 Euro Tickets kaufen Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 1.9.2021, 9:00 Uhr Programm: Johannes Kreidler

20:21 Rhythms of History für Film (UA) Mitwirkende: Salome Kammer, Stimme

Alexandre Babel, Schlagzeug

Silke Lange, Akkordeon

Noa Niv, Bassposaune

Sonja Schmid, Cello

Ernst Surberg, Keyboard

Johannes Kreidler hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach dem Film als einem musikalischen Medium gewidmet. Dabei nutzt er dessen kompositorische Möglichkeiten, um eine wildes, durchaus auch humor­volles Stück über die Möglichkeiten und die Unmöglichkeiten von Musik zu erschaffen. Im Mittelpunkt steht die Sängerin Salome Kammer, die in verschiedene Rollen schlüpft. Mit grafischen Elementen, kleinen Szenen, Collagen und vielen Schnitten entsteht so eine großartige Filmkomposition, in der viele sonst vernachlässigte Aspekte der Neuen Musik zu ihrem Recht kommen.

Johannes Kreidler has devoted himself several times in recent years to film as a musical medium. He uses the compositional possibilities of film to create a wild, humorous piece about the possibilities and impossibilities of music. At the centre is the singer Salome Kammer, who slips into various roles. With graphic elements, small scenes, collages and many cuts, a great film composition is created in which many otherwise neglected aspects of new music come into their own.

