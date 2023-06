Ensemble Kwadrofonik & Barbara Kinga Majewska

Datum: Samstag, 15. Oktober 2022 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Strawinsky-Saal

Donauhallen

An der Donauhalle 2

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets Programm: Malte Giesen

stock footage piece 2: type beats

für 2 Klaviere, 2 Schlagzeuge und Elektronik (UA)

Artur Zagajewski

Danses Polonaises

für 2 Klaviere und 2 Schlagzeuge (UA)

Sasha Blondeau

Atlas III : They

für verstärkte Stimme, 2 Klaviere, 2 Schlagzeuge

und Elektronik (UA)

Nigel Osborne

A Short History of Polish Philosophy

für Ensemble (UA) Mitwirkende: Barbara Kinga Majewska, Sopran

Ensemble Kwadrofonik

Das polnische Ensemble Kwadrofonik sucht seinen Klang in der schon fast klassischen Besetzung mit zwei Pianisten und zwei Schlagzeugern und erweitert sie unerschrocken um ungewöhnliche Instrumente und Elektronik. Sein Repertoire reicht von der Minimal Music bis zur polnischen Avantgarde. In Donaueschingen stellen sie vier Werke unterschiedlicher Provenienz vor – von der Auseinandersetzung mit polnischer Philosophie bei Nigel Osborne bis zur Zersetzung des Klangs bei Artur Zagajewski.

The Polish ensemble Kwadrofonik seeks its sound in the almost established classical instrumentation of two pianists and two percussionists and fearlessly expands it with unusual instruments and electronics. Their repertoire ranges from minimal music to the Polish avant-garde. In Donaueschingen, they present four works of the most diverse provenance – from an examination of Polish philosophy by Nigel Osborne to sound decomposition by Artur Zagajewski.

