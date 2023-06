Talea Ensemble & Dirk von Lowtzow

Datum: Samstag, 15. Oktober 2022 Beginn: 14:00 Uhr

Ort: Große Sporthalle

Realschule Donaueschingen

Lehenstraße 15

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets Programm: Mauro Lanza

Gretchen and the fragment on machines

für 11 Musiker (UA)

Iris ter Schiphorst

HYPER-DUB

für Stimme und Ensemble (UA)

Joanna Wozny

Blenden | Tilgungen

für Ensemble (UA)

Alexander Goehr

Double Chaconne with Gaps

für Ensemble (UA) Mitwirkende: Dirk von Lowtzow, Stimme

Talea Ensemble

Susanne Blumenthal, Dirigentin

Das vielseitige New Yorker Talea Ensemble spielt vier denkbar unterschiedliche Kompositionen: Mauro Lanza kombiniert traditionelle Instrumente mit unkonventionellen Klangquellen, darunter Alltagsgegenstände wie Haartrockner, Autohupen und Spielzeugklaviere. Alexander Goehrs Stück ist von geradezu klassischem Formbewusstsein und einer äußerst subtilen Instrumentierung geprägt. Iris ter Schiphorst hat eine Komposition geschrieben, die einen Textpart für Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow enthält, und Joanna Wozny begibt sich einmal mehr auf eine Reise ins Innere der Klänge.

The versatile Talea Ensemble from New York plays four compositions which are conceivably different: Mauro Lanza combines traditional instruments with unconventional sound sources, including everyday objects such as hair dryers, car horns and toy pianos. Alexander Goehr's piece is characterized by an almost classical awareness of form and extremely subtle instrumentation. Iris ter Schiphorst has written a composition that includes a text part for Tocotronic singer Dirk von Lowtzow, and Joanna Wozny once again embarks on a journey into the interior of sounds.

