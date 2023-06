Trio Accanto, La Berge Dramm & SWR Experimentalstudio

Datum: Freitag, 15. Oktober 2021 Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Strawinsky Saal

Donauhallen

78166 Donaueschingen

Lageplan Normalpreis: 15,00 Euro Ermäßigt: 8,00 Euro Tickets kaufen Vorverkauf: Little Ticket Shop

Hansaring 94

50670 Köln

+49 (0) 221 91409830

info@littleticket.shop

Vorverkaufsbeginn: 1.9.2021, 9:00 Uhr Programm: Hannes Seidl

Die Flexibilität der Fische für verstärkte Violine, Stimme und Playback, Text: Anselm Neft (UA

Eivind Buene

Personal Best für Saxofon, Schlagzeug, Klavier und Elektronik (UA)

Lisa Illean

Tiding II (silentium) für Saxofon, Schlagzeug, Klavier und Elektronik (UA)

Rebecca Saunders

That Time für Saxofon, Klavier und Schlagzeug (DE) Mitwirkende: Diamanda La Berge Dramm, Violine

Trio Accanto:

Marcus Weiss, Saxophon

Nicolas Hodges, Klavier

Christian Dierstein, Percussion

SWR Experimentalstudio

Die beiden neuen Werke von Eivind Buene und Lisa Illean sind eigens für das Trio Accanto und das Experimentalstudio entstanden. Buene verwendet in Personal Best auch Archivmaterial, um die Geschichte der beiden Klangkörper historisch zu reflektieren. Illean wiederum nimmt einfache Muster, das im Titel ihres Werkes angedeutete An- und Abschwellen, zum Ausgangspunkt ihres flüchtig-verschwommenen Stücks. Hannes Seidl hinterfragt in seinem Stück für Diamanda La Berge Dramm die Instanzen Männlichkeit, Patriarchat und Herrschaft.

The two new works by Eivind Buene and Lisa Illean were created especially for the Trio Accanto and the Experimentalstudio. Buene uses archive material in Personal Best to reflect on the history of the two ensembles. Illean, on the other hand, takes simple patterns, the rising and falling suggested in the title of her work, as the starting point for her fleeting, blurred piece. In his piece for Diamanda La Berge Dramm, Hannes Seidl questions the instances of masculinity, patriarchy and domination.

